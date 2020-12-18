160 тысяч детей Приморья получат новогодние выплаты в 5 тысяч рублей

Дети Приморья до 8 лет получат единовременную дополнительную поддержку Фото: Алексей БУЛАТОВ

Родители (усыновители, опекуны, попечители) 160 тысяч детей до 8 лет из Приморья получат новогодние выплаты в 5 тысяч рублей. Таковы уточненные данные опубликованные правительством Приморского края.

Единовременную дополнительную поддержку должны выплатить согласно Указу президента РФ от 17 декабря 2020 года.

Как сообщает пресс-служба правительства края, выплата в беззаявительном порядке положена всем семьям, которые в этом году уже получали дополнительные выплаты на детей по 5 и 10 тысяч рублей по линии Пенсионного Фонда (ПФР).

В случае изменения или закрытия счета, на который средства перечислялись ранее, гражданам нужно сообщить специалистам фонда о новых реквизитах.

«От тех, кто по каким-то причинам ранее эти выплаты не получал, потребуется заявление в территориальный орган ПФР. Это можно сделать до 1 апреля 2021 года», — уточняют представители федерального ведомства.

Подать заявление нужно лишь в двух случаях:

1. Указанный ранее счет закрыт. Нужно подать заявление об изменении реквизитов. Выплата придет на новый счет;

2. Выплат на детей до 16 лет не было. Если есть дети, рожденные с 18.12.2012 по 31.03.2021 года, но выплат на них раньше не было, подайте заявление на новую выплату. Это можно сделать до 1.04.2021 года.

Заявление о предоставлении выплаты или изменении реквизитов счета нужно направлены через портал Госуслуг. Подробности можно уточнить по телефону горячей линии ПФР: 8 (423) 249-86-00 или 8 800 600-03-35.

Министерство труда и социальной политики Приморского края сообщило, что единовременная выплата не будет учитываться в составе доходов семьи для предоставления других мер социальной поддержки.

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