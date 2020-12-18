Работников скорой помощи в Уссурийске обеспечили на зиму термобельем

Более 200 комплектов термокостюмов передал в пятницу, 18 ноября, персоналу станции медицинской скорой помощи Уссурийского городского округа лидер местных единоросов, глава города Евгений Корж.

Всего за счет средств партии «Единая Россия» и личной финансовой поддержке депутатов Сергея Ищенко, Николая Кима, Александра Кирилюка были закуплены 204 комплекта теплого нательного белья для врачей и фельдшеров, обслуживающих вызовы на территории городского округа.

На станции скорой медицинской помощи Уссурийска актуальность подарка оценили. Как рассказала заместитель главного врача медучреждения Людмила Змушко, сегодня медики работают в режиме повышенной готовности – на линии круглосуточно трудятся 6 инфекционных бригад. В зимнее время термобелье крайне важно для защиты медиков от переохлаждения.

«За сутки линейные бригады обеспечивают 12-13, иногда 14 вызовов. При малейшем подозрении на коронавирус у пациента медики надевают защитные костюмы (они есть в каждой машине). В условиях низких температур фактор охлаждения медицинских работников должен быть минимизирован, поэтому термобелье у них всегда должно быть», - сообщила Людмила Змушко.

Она также отметила большую эмоциональную нагрузку, которую испытывают сегодня работники амбулаторных служб. Поэтому поддержка, которую оказывает «Единая Россия» и городские власти, очень ценится медиками.

«Мы благодарны нашей администрации и партии, и лично Евгению Евгеньевичу (Е.Е. Корж – прим. ред. авт.), что нас не забывают, во всем поддерживают», – добавила врач.

«Мы стараемся реагировать на все просьбы медицинских работников. В начале пандемии приобретали для них защитные медицинские костюмы и перчатки. Для поликлинического звена недавно закупили теплые куртки. Сейчас второй раз привозим термобелье – нашим медикам должно быть тепло и комфортно работать, они не должны болеть», – сказал Евгений Корж.

Напомним, что Владимир Путин дал высокую оценку работе «Единой России» в условиях пандемии. Как заявил глава государства на социальном онлайн-форуме с участием волонтерских центров ЕР, активное включение Партии в преодоление трудностей, с которыми столкнулась страна в период борьбы с коронавирусной инфекцией — чрезвычайно важная вещь.

Глава государства поддержал ряд инициатив «Единой России», в том числе, о продлении действия 30-процентной скидки на оплату пошлин через Госуслуги, беззаявительном порядке предоставления субсидий на оплату ЖКУ, упрощении требований к аптекам при онлайн-продаже безрецептурных лекарств, страховке учителей и немедицинского персонала от риска заражения ковид.