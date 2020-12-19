Водителя без прав, сбившего девушку в Уссурийске и уехавшего, могут посадить на 7 лет

30-летний мужчина не имел прав управлять машиной, когда сбил девушку в Уссурийске. Фото: пресс-служба отдела МВД России по городу Уссурийску

Полиция Уссурийска возбудила уголовное дело против водителя, сбившего девушку и скрывшегося с места дорожно-транспортного происшествия.

В июне 2020 года на территории парковки супермаркета на улице Русской водитель автомашины Тoyota Prius Alpha, двигаясь задним ходом совершил наезд на человека, а после этого еще и столкнулся с автомашиной Тоyota RAV4. Ничего умнее, чем уехать с места ДТП, человек за рулем не придумал. 26-летняя девушка-пешеход получила тяжелые травмы и была госпитализирована.

Сотрудники Госавтоинспекции обнаружили автомобиль со следами аварии в нескольких километрах от места происшествия, после чего обратились через СМИ и соцсети к жителям Приморья с просьбой о содействии в поисках правонарушителя.

Благодаря помощи граждан сотрудники уголовного розыска задержали и доставили в отдел полиции 30-летнего ранее судимого местного жителя. Было установлено, что мужчина никогда не получал водительского удостоверения, а машину взял в аренду, оформив договор на имя приятеля.

За управление автомобилем без прав гражданин получил штраф в 8000 рублей. А по автоаварии, причинившей тяжкий вред здоровью человека, и оставление места ДТП возбуждено уголовное дело по пункту «б» части 2 статьи 264 УК РФ. Теперь горе-водитель может лишиться свободы на 7 лет.

Лишать свободы на время расследования мужчину не стали — избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, сообщила пресс-служба отдела МВД России по городу Уссурийску.

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