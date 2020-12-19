Турпроекты Приморья были отмечены национальной премией Russian Event Awards 2020

Проекты событийного туризма вошли в число лучших в трех номинациях премии Russian Event Awards 2020 Фото: Антон ПИКУС

Приморье вошло в число регионов-победителей Национальной премии в области событийного туризма Russian Event Awards 2020.

Финал конкурса состоялся в Екатеринбурге. В соревновании участвовали 390 проектов из 59 регионов России, а также 3 проекта из Молдовы и Объединенных Арабских Эмиратов.

«Спасибо большое экспертам за высокую оценку организации Первого цифрового туристского форума. Это был новый опыт для нас работы и взаимодействия с партнерами мероприятия. Мы также были рады услышать теплые слова в адрес нашего Туристско-информационного центра и нашей комплексной работы по организации турсобытий», — прокомментировали событие представители ТИЦ Приморского края.

Регион был признан одним из лучших сразу в трех номинациях: «Лучший региональный ТИЦ — организатор турсобытий», «Лучшее туристическое MICE событие в формате онлайн» и «Лучший проект туристического спортивного события», сообщила пресс-служба правительства Приморья.

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