«Адмирал» будет играть в КХЛ в следующем сезоне

Болельщики хоккейного клуба "Адмирал". Фото: сайт hcadmiral.ru

Владивостокский хоккейный клуб «Адмирал» примет участие в регулярном чемпионате КХЛ следующего сезона. Об этом РИА НОВОСТИ сообщил министр спорта Приморского края Жан Кузнецов.

Сейчас хоккейная команда из Приморья пропускает сезон-2020/21 в связи с приостановкой финансирования. Средства, выделенные на содержание клуба, в начале года были переправлены в резервный фонд Приморья на мероприятия по борьбе с распространением коронавируса.

— Как и сказал губернатор Приморского края Олег Кожемяко, «Адмирал» примет участие в следующем регулярном чемпионате КХЛ. У нас зарезервированы средства в бюджете края, сейчас идет работа по соглашениям со спонсорами, — заявил Кузнецов.

По словам регионального министра, на данный момент клуб функционирует в обычном режиме (за исключением команды КХЛ): работает спортивная школа, где тренируются более 400 детей, они выступают на первенстве ДФО юниоры «Адмирал-U18», «Тайфун» стабильно выступает в чемпионате МХЛ.

Никакой смены руководства в «Адмирале» не происходит, заверил Жан Кузнецов.

СПРАВКА

Хоккейный клуб «Адмирал» основан в 2013 году. С 2014 года команда выступала в Континентальной хоккейной лиге. Клуб три раза выходил в плей-офф, но ни разу проходил дальше 1/8 финала.

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