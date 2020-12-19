Суточное количество выявленных инфицированных COVID-19 в Приморье немного снизилось

В Приморье за время пандемии от коронавируса умерли 317 человек Фото: Артем КИЛЬКИН

Новыми данными по статистике COVID-19 в Приморском крае поделился с жителями региональный оперативный штаб по борьбе с коварным заболеванием.

За минувшие сутки в крае медики зафиксировали положительные тесты на коронавирусную инфекцию еще у 238 местных жителей. Стоит отметить, что эта цифра наименьшая за последние пять дней. Общее число выявленных заболевших с начала пандемии достигло в регионе 26422 человек.

Из этого числа на сегодня сумели избавиться от диагноза «коронавирус» в связи с выздоровлением 18787 человек. Причем 237 из них были признаны выздоровевшими за последние 24 часа.

Увы, список погибших от новой инфекции со вчерашнего дня пополнился еще 4 именами. Всего в Приморье за время пандемии от коронавируса умерли 317 человек.

По данным штаба на сегодня в регионе проведено 666849 тестов на обнаружение вируса.

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