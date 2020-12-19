Девушка за рулем сбила в пригороде Владивостока косулю

В районе Владивостока Садгород под колесами автомобиля Toyota Vitz погибла косуля. Фото: Инстаграм-паблик instagram.com/ak_vdk

Дорожно-транспортное происшествие, явно выделяющееся из типичного ряда, произошло в пригороде Владивостоке недалеко от Садгорода. Девушка за рулем Toyota Vitz двигалась по левой полосе в направлении центра города, когда внезапно перед машиной возникла косуля, перебегающая дорогу.

Машиной, сбившей животное, управляла девушка. Фото: Инстаграм-паблик instagram.com/ak_vdk

Как говорится в публикации в Инстаграм-паблике ak_vdk, животное мгновенно погибло от удара автомобилем и было отброшено под леерное ограждение трассы. Но злоключения водительницы Vitz на этом не завершились. Через несколько секунд в заднюю часть малолитражки врезалась Toyota Vanguard.

Из людей никто не пострадал, а вот автомобили получили повреждения. Ну и конечно же, очень жаль погибшее животное.

Досталось и другому участнику ДТП, догнавшему впереди идущую машину. Фото: Инстаграм-паблик instagram.com/ak_vdk

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