Ночные морозы окрепнут, ветер сильный. Желтый уровень опасности присвоен погоде в Приморье

В крае ожидается сильный ветер и мороз Фото: Михаил ФРОЛОВ

В воскресенье на погоду в Приморье влияет поле повышенного давления. В крае небольшая облачность, осадков не ожидается. Будет дуть ветер северо-западный умеренный, а на побережье сильный. Именно из-за ветра, порывы которого на побережье будут достигать 18-23 метров в секунду, в крае объявлен желтый уровень опасности. По данным прогностической карты гидрометеорологических предупреждений на официальном сайте Гидрометцентра России, предупреждение будет действовать до 14 часов 20 декабря.

По прогнозом специалистов портала «Примпогода», ночные морозы в выходные окрепнут, но сегодня днем будет немного теплее, чем в субботу. Во Владивостоке небольшая облачность, осадков не ожидается. Будет дуть ветер северный, северо-западный умеренный. Температура воздуха составит -8...-10°C, в утренние часы будет -14...-16°C.

В Уссурийске также облачно, без осадков. Ночью и в утренние часы в городе будет довольно морозно. При северо-западном умеренном ветре температура воздуха составит -10...-12°C, утром -24...-26°C.

В Находке ожидается небольшая облачность, без осадков. Ветер северо-западный, северный умеренный, утром слабый. Температура воздуха -7...-9°C, в утренние часы -14...-16°C.

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