Во Владивостоке малолитражка вылетела на встречную полосу, спровоцировав серьезное ДТП

Водитель винит во всем поломку. Фото: Instagram/AK_VDK, dps_vl

Дорожно-транспортное происшествие с участием двух авто произошло в Ленинском районе Владивостока. По словам очевидцев, Toyota Passo буквально вылетела на встречную полосу напротив дома №16г на Адмирала Юмашева.

Toyota двигалась со стороны Баляева в направлении Нейбута. В какой-то момент машину понесло на встречную полосу, где в это время находился Nissan Avenir. В лобовом столкновении оба автомобиля получили кузовные повреждения, по предварительным данным, люди не пострадали. В свое оправдание виновник аварии заверил, что в Passo заклинило суппорт. Пользователи сети поставили подобную причину ДТП под сомнение.

Машина выехала на встречную полосу. Фото: Instagram/AK_VDK, dps_vl

«Суппорт заклинило, ага все поверили», «Бред сивой кобылы. Даже, если заклинило, машина так себя не ведет», «Я как-то с таким суппортом доехал до ремонта. Колесо уже почти не крутилось, а тормозной диск был очень красный, но ничего со мной не случилось», «Заклинило суппорт прям на середине подъема – что-то новенькое», – делятся подписчики популярного автомобильного сообщества.

У Avenir пострадали капот, крыло и бампер. Фото: Instagram/AK_VDK, dps_vl

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