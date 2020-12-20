Специалисты рассказали, где уже установился достаточно толстый лед в Приморье

На некоторых водоемах лед еще достаточно тонкий. Фото: dvrpso.ru

Синоптики портала «Примпогода» рассказали о ледовой обстановке в крае. Вопрос замерзания акватории в крае особенно волнует рыбаков. Некоторые местные экстремалы устремились на водные объекты еще в конце ноября. Итогом стала череда смертей, переохлаждение или утопленные машины. Напомним, окрепшим считается лед от 10 сантиметров, а для выезда на акваторию требуется не менее 20 сантиметров.

Как поделились синоптики, наиболее крепкий лед образовался в части Амурского залива. В заливе Угловом, в устье реки Раздольная и в бухтах, примыкающих к полуострову Песчаный. Здесь его толщина достигает 12-17 сантиметров. В вершине бухты Новик толщина льда увеличилась до 10 сантиметров, однако в прилегающих бухтах лед еще тонкий, около 5 сантиметров.

В Уссурийском заливе толщина припайного льда достигла 10-12 сантиметров в бухте Суходол, в вершине залива Муравьиный. В заливе Посьет наиболее замерзли бухты Новгородская и Экспедиции. Здесь толщина льда в среднем 10-15 сантиметров, местами меньше.

Стоит отметить, что статистику не нужно воспринимать, как призыв к действиям. Толщина льда даже на одном водоеме может существенно отличаться. Как отмечают сотрудники ГУ МЧС России по Приморскому краю, особенно тонкий лед у берегов, в районе перекатов и стремнин, в местах слияния рек или их впадения в море (озеро), на изгибах, излучинах, около вмерзших предметов, подземных источников, в местах слива в водоемы теплых вод. Довольно опасно выходить и на лед на котором есть сугробы, под ними могут быть проталины. Опасно также наступать на проруби, лунки, трещины или полыньи покрытые тонким слоем льда. Чаще всего именно в таких местах лед неожиданно трескается и человек попросту проваливается в ледяную воду.

Отметим, в Приморском крае продолжает действовать запрет на выезд на лед. Нарушение наказывается штрафом от 1000 до 3000 для физических лиц и от 20000 до 50000 для должностных лиц. Выходить на замерзающую акваторию также запрещено. В период становления льда, ориентировано это с 25 ноября по 20 декабря, нарушение грозит штрафом от 100 до 500 рублей. Окончательное становление припаев зависит от погодных условий. Поэтому прежде, чем отправиться за подледным уловом, 10 раз обдумайте, безопасно ли это.

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