Вот это поворот. Необычное приспособление за окном удивило жителей Владивостока

Приморцы обсуждают увиденное во дворе Фото: pixabay.com

Весьма необычный кадр появился в сети, как уверяет автор, фото сделано во Владивостоке. Судя по фотографии, хозяин квартиры решил установить коптильню прямо за окном. Пользователи интернета даже по оному кадру смогли распознать местоположение.

«Вот это поворот», «Бедные соседи», «Может он с ними делится?», «Рыбак живет», «Дом возле рынка недалеко на Некрасовской», « На Народном проспекте видела такое», – отмечают подписчики популярного паблика в инстаграм.

Копченые продукты, не выходя из квартиры. Фото: Instagram/dps.com

Стоит отметить, что при копчении продуктов ощущается довольно резкий запах, не исключено, что не все соседи рады такой находчивости хозяина. Однако большая часть этой истории, к сожалению, осталась за кадром.

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