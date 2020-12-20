Душераздирающий визг. Во Владивостоке ребенок попал под машину, момент ЧП засняла камера

Мальчик попал под машину в Первомайском районе Фото: принтскрин видео.

«Даниил, Даниил», – с болью в голосе закричал, кто-то из взрослых, когда маленький пешеход буквально выскочил на дорогу во Владивостоке. А в ответ лишь истошный крик. Мальчик настолько увлекся игрой, чтобы не заметил машину. По предварительным данным, пострадавший получил перелом ноги.

Камера, установленная на доме №7 на улице Бурачка, судя по всему, послужит весовым доказательством при разборе ДТП, которое произошло во дворе. Увлеченный игрой ребенок абсолютно не обратил внимание на авто, движущиеся по дороге. Мальчик в прямом смысле выскочил под колеса, у водителя практически не было шансов избежать столкновения. К счастью ребенка, скорость авто была минимальной, поэтому трагедии удалось избежать, но без травм все же не обошлось.

Видео, опубликованное в популярном автомобильном паблике, расставило все точки на «и». Большинство пользователей интернета вступились за автомобилиста.

«Жаль водителя в этой ситуации...», «Не было бы видеозаписи, был бы виновен! А так 21 век свои плюсы – камеры наблюдения почти в каждом дворе!», «Привлечь родителей ребенка к ответственности», «Его и заметить нереально было», «Ничего не будет водителю. Двигался крайне медленно, видео тому доказательство», «Хорошо бы это видео попало следователю, а то как всегда мы тут обсуждаем, а водителя «Приуса» обвиняют», «Я также недавно чуть не переехал, а надо было, может умнее был бы. Катаются с горки и на трассу выезжают. Хорошо заметил вовремя. У меня дочь 6 лет и то смотрит по сторонам», – делятся местные жители.

Во Всех подробностях ДТП еще предстоит разбираться полицейским.

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