В Приморье голодные воры вынесли из дома продукты и бытовую технику

Грабители забрали из дачного домика еду и технику Фото: Милана СОКОЛ

До шести лет лишения свободы грозит неудачливым грабителям в Партизанском районе, которые забрались в дачный домик и вынесли оттуда продукты, вещи и бытовую технику. Воришек искать долго не пришлось, по следам с места преступления правоохранители вышли на соседнюю улицу.

41-летняя жительница женщина обратилась в полицию после того, как поняла, что дачный домик, где она проживает с мужем, ограбили. Преступники пробрались в дом через окно, рама которого была повреждена. Из-за непрошеных гостей хозяева лишились продуктов и личных вещей. Ущерб превысил 30 000 рублей.

Установить причастного к ограблению 29-летнего жителя соседней улицы смогли оперативники. В доме у него полицейские нашли пустые банки из под похищенных продуктов и куртку хозяина дачи. Оказалось, мужчина пошел на ограбление вместе с 26-летним приятелем. В полицейском участке злоумышленники во всем сознались.

– Один из подозреваемых заключен под стражу, в отношении второго избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Сотрудники полиции в очередной раз подчеркивают, что своевременное обращение в органы внутренних дел способствует раскрытию преступления по горячим следам, – прокомментировала пресс-служба МО МВД России «Партизанский».

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