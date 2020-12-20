В Приморье полицейский поймался на взятке, помогая арестанту

Работник изолятора решил помочь подследственному Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Приморье постовой изолятора временного содержания попался на мелкой взятке. По версии следствия, полицейский решил получить вознаграждение за пособничество одному из осужденных. Работник пронес в спецучреждение мобильный телефон и тайком передал арестанту. Свои услуги служитель закона оценил в 3000 рублей. Теперь ему грозит крупный денежный штраф или до 1 года лишения свободы.

Неприятный инцидент произошел с полицейским поста внутренней охраны спецчасти изолятора временного содержания подозреваемых и обвиняемых ОМВД России по Пожарскому район. Через посредника с помощью мобильного банка исполнитель получил деньги, после чего выполнил свою часть договора.

– По уголовному делу проведен осмотр места происшествия, в ходе которого изъят мобильный телефон, допрошены свидетели произошедшего, а также подозреваемый, который дал признательные показания. Расследование уголовного дела продолжается, – отметили в следственном управлении следственного комитета по Приморскому краю.

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