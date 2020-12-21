Вот и подарочки из упряжки Деда Мороза. Гора запакованных запчастей на дороге удивила приморцев

Автомобильные запчасти заботливо упаковали. Фото: Instagram/dps.control

Весьма необычную находку сделали жители Владивостока в районе Дальхимпрома. По сообщениям очевидцев, на одном из подъемов лежит целая куча запакованных в пленку запчастей. Кто именно оставил подобный груз, остается только догадываться.

«У деда мороза из упряжки выпали, дороги то сами знаете какие», «Там катушки на 3rz случайно не валяются?», «Сейчас полгорода туда рванет», «А вот и подарочки подъехали», «Да это похоже скинули неликвид», «Большой выбор и дешевые цены», «Ждите, сейчас коллеги Дедов Морозов на оленях двухтонных подъедут и все раскидают», – отмечают в социальных сетях жители края.

Кстати, по указанному на этикетке адресу, как раз располагается дискаунтер автомобильных запчастей. Не исключено, что груз по какой-то причине не доехал именно туда. Или наоборот торговая точка таким незатейливым образом избавилась от неликвидного товара. Стоит напомнить, что за организацию свалок предусмотрены крупные штрафы.

Даже этикетки имеются. Фото: Instagram/dps.control

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