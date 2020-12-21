Во Владивостоке завершены поиски Марианны Грищенко

Девушка ушла из дома и пропала. Фото: Instagram/dps.control_

24-летняя жительница Владивостока 15 декабря ушла из дома по улице Некрасовская и пропала. На протяжении нескольких дней о девушке не было никаких вестей. К поискам горожанки помимо родственников и полиции подключились волонтеры.

– Приметы: рост 160-164 см, худощавого телосложения, волосы темные длиной до плеч. Была одета: темно-бирюзовый пуховик, синие джинсы, белые утепленные кроссовки, белый шарф, серая шапка, – гласит ориентировка.

Как сообщили представители некоммерческой организации «Примпоиск», пропавшую девушку удалось найти благодаря общественному резонансу и распространению ориентировки. Жизни Марианны сейчас ничего не угрожает.

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