За комментарий в Интернет: уголовное дело возбуждено против жительницы Владивостока

Комментарий в сети Интернет привел к возбуждению уголовного дела против жительницы Владивостока Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Во Владивостоке возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 282 УК РФ.

Как утверждает следствие, 36-летняя местная жительница, находясь в квартире на улице Ильичева во Владивостоке, со своего мобильного телефона разместила в Интернет на личном аккаунте одной из социальных сетей комментарий, направленный на возбуждение ненависти либо вражды, а также на унижение достоинства группы лиц по признакам национальности и происхождения.

Самое меньшее наказание, которое грозит по этому пункту статьи, штраф в 300 тысяч рублей. При худшем стечении обстоятельств гражданку могут лишить свободы на срок до 5 лет. Но даже если женщине удастся отделаться денежным взысканием, судимость по уголовной статье станет серьезным пятном в биографии.

По уголовному делу проведен осмотр места происшествия и допрошена подозреваемая, которая дала признательные показания. У женщины изъяли мобильный телефон.

Расследование уголовного дела продолжается, сообщила СУ СК РФ про Приморскому краю.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

vl@phkp.ru или +7 914 975-14-14