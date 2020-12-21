Праздник к нам приходит. Новогодние президентские выплаты стали поступать на карты приморцев

В этот раз выплаты получат семьи с детьми до 8 лет Фото: Милана СОКОЛ

Жители Приморья, в семьях которых есть дети до 8 лет, начали получать единовременную выплату, о которой на большой пресс-конференции заявил президент России Владимир Путин. Согласно указу президента, дополнительная поддержка перед Новым годом составит 5000 рублей.

Как отмечают местные жители, многим семьям с детьми уже поступили на счет обещанные деньги. Стоит отметить, что 5000 выделяется на 1 ребенка, соответственного, если детей в семье больше, то и сумма возрастает.

По сообщению пресс-службы правительства Приморья, в крае проживает 160 000 детей до 8 лет. Примечательно, что повторное заявление подавать не нужно, деньги приходят по реквизитам, указанным ранее. Напомним, в этом году родителям уже выделяли на детей по 5000 и 10000 рублей по линии Пенсионного Фонда из-за пандемии.

Подать заявление нужно лишь в двух случаях:

1. Если указанный ранее счет закрыт. Нужно направить заявление об изменении реквизитов. Выплата придет на новый счет;

2. Если выплат на детей до 16 лет не было. Если есть дети, рожденные с 18.12.2012 по 31.03.2021 года, но деньги на них по каким-то причинам не пришли, подайте заявление на новую выплату. Это можно сделать до 1.04.2021 года.

Заявление о предоставлении выплаты или изменении реквизитов счета нужно направить через портал Госуслуг. Подробности можно уточнить по телефону горячей линии ПФР: 8 (423) 249-86-00 или 8 800 600-03-35.

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