8,5 лет за непроданную «синтетику»: во Владивостоке осудили несостоявшегося наркоторговца

8,5 лет колонии строго режима получил житель Владивостока за попытку продажи наркотиков Фото: Алексей БУЛАТОВ

Фрунзенский районный суд Владивостока вынес приговор по уголовному делу 33-летнему горожанину, собиравшемуся продать синтетический наркотик в особо крупном размере.

В июле 2019 года мужчина незаконно приобрел наркотики бесконтактным способом, чтобы перепродать их во Владивостоке. Однако осуществить свои замыслы он не смог по независящим от него обстоятельствам — действия злоумышленника пресекли сотрудники Погрануправления ФСБ России по Приморскому краю.

В гаражном боксе на улице Союзная, который арендовал несостоявшийся наркоторговец, оперативники изъяли 12 полиэтиленовых пакетов и 4 пластмассовые емкости с различными веществами. Экспертиза установила, что изъяты наркотические средства: мефедрон, а также производные метилового эфира и N-метилэфедрона общей массой свыше 2 килограмма. На время следствия мужчину заключили под стражу.

Рассмотрев материалы дела, суд признал подсудимого виновным и назначил ему наказание — 8 лет и 6 месяцев лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.

Пресс-служба Уголовное дело в отношении неустановленного лица, сбывшего наркотики осужденному, выделено в отдельное производство. Расследование продолжается.

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