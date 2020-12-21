Губернатор Кожемяко, выйдя из проруби, позвал приморцев на акцию

Во время акции "Закаленная Россия — сильная страна" можно будет поучаствовать в купании в Амурском заливе. Фото: скриншот видео instagram.com/kozhemiako.oleg
Губернатор края Олег Кожемяко призвал приморцев присоединиться к зимней акции «Закаленная Россия — сильная страна». Сделал это глава региона, выйдя из проруби в Амурском заливе.
Кожемяко сообщил подписчикам своего Инстаграм-паблика о том, что акция состоится 26 декабря. Поклонники здорового образа жизни смогут искупаться в ледяной морской воде, пробежать дистанцию, а затем, переместившись на остров Русский, встать на лыжи и опробовать новую островную трассу.
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