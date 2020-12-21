Смертность от коронавируса в Приморье не снижается

С начала пандемии от коронавируса вылечились 18961 приморца Фото: Артем КИЛЬКИН

За минувшие сутки в Приморском крае медиками было зафиксировано еще 237 новых инфицированных вирусом COVID-19. Об этом сообщил региональный штаб по борьбе с новым заболеванием. Это минимальный показатель за последние 8 дней по количеству заболевших в сутки.

В общей сложности с начала пандемии в регионе было официально зарегистрировано ровно 26900 человек, у которых обнаружен новый коронавирус.

Из этого числа на сегодня врачи сняли диагноз с 18961 приморца. Они считаются выздоровевшими. Лишь 67 жителей края попали в этот список за последние 24 часа, что является очень маленьким показателем.

Список погибших от COVID-19 со вчерашнего дня стал длиннее на 6 имен. Всего с момента появления вируса на территории Приморья зарегистрировано 328 летальных исходов от новой болезни.

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