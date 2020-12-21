Производственные площадки АО «Восточный Порт» примерили новогодний наряд

АО «Восточный Порт» продолжает традиционное масштабное оформление Врангеля в преддверии новогодних праздников и благоустройство мест зимнего отдыха жителей микрорайона. Помимо этого, стивидорная компания добавила тематическое украшение территории рядом с производственными площадками Порта, а также административных зданий подразделений предприятия.

В новом сквере около входа на специализированный терминал установлена 7-метровая красавица-ель с игрушками и светодиодными гирляндами, еще одна ель украсила здание бизнес-центра на ГПТУ. Заиграла по-новому и подсветка на здании управления Порта, благодаря обновлению световой бахромы и контурного освещения. Масштабная цветная иллюминация и оригинальные световые элементы в виде падающих капель на деревьях, добавили предпраздничного новогоднего настроения гостям и жителям Врангеля и, конечно же, самим портовикам.

Напомним, предновогоднее оформление Врангеля АО «Восточный Порт» начало с подготовки к зимнему сезону собственной хоккейной коробки в микрорайоне – портовики-восточники первыми в Находкинском городском округе провели финальную заливку катка. Сейчас масштабное украшение Врангеля силами «Восточного Порта» – в самом разгаре. Мемориальную стену с морскими барельефами в центральной части посёлка Береговой и на въезде во Врангель уже украсили праздничные световые инсталляции. Кроме того, установлена светодиодная конструкция «2021», баннер с новогодним поздравлением от АО «Восточный Порт» и фонда социальных и экологических инициатив «Восточный Порт». Совсем скоро жители микрорайона смогут любоваться световым тоннелем возле памятника Виктору Васяновичу, первому начальнику Восточного Порта, многочисленными елями с гирляндами, праздничным освещением на уличных столбах, различными тематическими иллюминационными композициями и другими новогодними объектами от АО «Восточный Порт».