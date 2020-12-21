Установлен новый светофор на улице Снеговой во Владивостоке

На новом светофоре на улице Снеговой уже налажены интервалы движения пешеходов и автомобилистов. Фото: МБУ «Содержание городских территорий»

Новый светофор заработал на улице Снеговой во Владивостоке сегодня, 21 декабря. Автоматический регулировщик дорожного движения был установлен напротив бывшей 55-й школы (Снеговая, 35) — сегодня это один из корпусов школы № 82.

— Светофор подключен, и уже налажены интервалы движения пешеходов и автомобилистов. Просим водителей быть предельно внимательными на данном участке, — прокомментировал событие руководитель отдела организации дорожного движения муниципального дорожного предприятия Владивостока «Содержание городских территорий» (СГТ) Игорь Тарасенко.

Установкой светофора на Снеговой занималось муниципальное дорожное предприятие «Содержание городских территорий». Фото: МБУ «Содержание городских территорий»

По данным пресс-службы мэрии, в этом году регулируемыми во Владивостоке также стали участки: в районе водоканала на улице Некрасовской, на улице Тигровой в районе пересечения с улицей Светланской, на Университетском проспекте в районе поворота на Канал и Поспелово, на пересечении Ладыгина и Нейбута, в районе пересечения улиц Спортивной и Приходько.

Мероприятия, направленные на ликвидацию очагов аварийности в дальневосточной столице, будут продолжены и в следующем году, сообщает Управление МВД России по Приморскому краю.

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