Название для единой авиакомпании ДФО выбирают в Интернете

Имя для единой авиакомпании российского Дальнего Востока определять открытым голосованием Фото: Сергей БАЛАНОВ

Название для единой региональной дальневосточной авиакомпании решено выбрать путем открытого голосования. Конкурс уже стартовал онлайн на сайте aviadv.ru

Новое авиапредприятие создается по поручению президента РФ для повышения транспортной доступности регионов ДФО, развития местного и межрегионального авиасообщения, сообщает Минвостокразвития.

Предполагается, что объединение разрозненных авиапредприятий в единую компанию позволит создать единую маршрутную сеть для сотен населенных пунктов, повысить качество обслуживания пассажиров, сделать единую ремонтную базу, обновить авиапарк.

Участники открытого голосования имеют возможность выбрать одно из предложенных на странице конкурса наименований или либо предложить свой вариант. Среди предложенных имен для авиакомпании "Тайга", "Дальний Восток", "Дальавиа", "Восток", "Крылья Восток" и другие. С большим отрывом в голосовании лидирует название "Аврора". Собственно, на базе этого авиаперевозчика и будет создаваться единая дальневосточная авиакомпания.

— Авиакомпания будет учитывать интересы всего Дальнего Востока. Мы хотим, чтобы в создании авиакомпании приняли участие дальневосточники. Поэтому решили выбрать ее название открытым голосованием, — заявил полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев.

Итоги голосования подведут 31 декабря. В тот же день среди участников конкурса разыграют сертификаты почетного пассажира на бесплатный авиаперелет между регионами Дальнего Востока.

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