С 9-го этажа одного из домов Владивостока упал человек

Мужчина упал с 9-го этажа здания во Владивостоке на Надибаидзе, 26. Фото: Инстаграм-паблик instagram.com/dpskontrol125rus

О гибели человека во Владивостоке сообщил один из Инстаграм-пабликов, посвященных событиям происходящим в регионе. По данным, опубликованным в соцсети, смерть наступила сегодня, 21 декабря, около 10 часов утра в следствии падения мужчины с 9 этажа здания, расположенного по адресу: Надибаидзе, 26

Подробности произошедшего пока не известны. Люди, комментирующие фото погибшего, отмечают что он одет в куртку и ботинки, что может означать, что мужчина выпал не из окна собственной квартиры.

Выдвигаются также предположения о листке бумаге, торчащем из брюк лежащего на земле тела. Вполне закономерно многие считают, что это может быть предсмертная записка.

Официальных комментариев по инциденту от правоохранительных органов пока не поступало.

ОБНОВЛЕНИЕ

Представители Следственного управления Следственного комитета РФ по Приморскому краю сообщили, что по факту смертельного происшествия проводится проверка. В ходе ее следователи рассмотрят все версии об обстоятельствах, которые могли привести к случившемуся.

Установлено, что погиб гражданин в возрасте 29 лет. Он упал с 9-го этажа первого подъезда.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

vl@phkp.ru или +7 914 975-14-14