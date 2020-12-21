«Температурные качели» в Приморье летят к плюсовым показателям

В среду в некоторых районах Приморья температура поднимется выше ноля Фото: Алексей ФОКИН

В Приморье началось потепление, обнадежили жителей региона метеорологи сайта «Примгидромет». Прибавление градусов стартовало в понедельник. Тенденция сохраниться и далее.

Во вторник, 22 декабря, на большей части края максимальная температура составит −2...-8 °С. На юге оттепели поднимут температуру до +4 °С.

В среду край окажется в теплом секторе китайского циклона. Ночь на среду еще пройдет без осадков, но днем в северных районах региона местами может начаться небольшой снег. Ночные температуры повысятся на 2 — 4 градуса, днем небольшой мороз сохранится на севере, а в южной половине края будут преобладать положительные температуры.

С четверга Приморье окажется под воздействием циклона и его фронтов. Местами пройдет снег. Ночью −15...-21 °С, на побережье −4...-14 °С. Днем при облачной погоде будет преобладать отрицательный температурный фон.

В пятницу, 25 декабря, циклон уйдет из края. Вместе с ним уйдет тепло. Снег на большей части региона прекратится. Температура и ночью, и днем понизится на 3-4 градуса.

Во Владивостоке небольшой снег может выпасть лишь в ночь на четверг.

Ночная температура в первые рабочие дни −6...-9 °С. В середине недели она повысится на 2-4 градуса.

Днем столбики термометров будут колебаться от слабоотрицательных до слабоположительных значений.

Во второй половине недели температурный фон вновь начнет понижаться.

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