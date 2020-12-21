Подключить сервис электронных заказных писем впервые можно через банковское приложение

Подключение к сервису электронных заказных писем Почты России доступно в мобильном приложении «СберБанк онлайн». Фото: пресс-служба Почты России

Подключение к сервису электронных заказных писем Почты России и их получение стало доступно в мобильном приложении «СберБанк онлайн». Ранее электронные заказные письма можно было активировать и получать на только сайте zakaznoe. pochta. ru, в мобильном приложении Почты России и на портале «Госуслуги».

Чтобы начать получать заказные письма в приложении «СберБанк Онлайн», необходимо открыть раздел «Настройки» и выбрать опцию «Государственные уведомления». После этого пользователям предложат авторизоваться через «Госуслуги». Если аккаунта на «Госуслугах» нет, его можно будет сразу создать в приложении.

«Электронные заказные письма — это, в первую очередь, удобный сервис для наших клиентов. И нам важно, чтобы у них была возможность подключить услугу максимально комфортным способом. На сегодняшний день есть уже 4 варианта подключения, и мы планируем продолжать расширять этот список», — отмечает заместитель генерального директора АО «Почта России» по почтовому бизнесу и социальным услугам Анатолий Кириенко.

«В период пандемии мы проделали большую работу, чтобы наши клиенты могли получить большинство необходимых государственных сервисов и услуг в удобном и актуальном в текущей ситуации онлайн-формате. Так в кратчайшие сроки мы обеспечили возможность заполнения профиля клиентов данными с Госуслуг, упростили процесс подтверждения дохода и занятости при получении потребительских кредитов, внедрили возможность использования данных цифрового профиля при подаче заявок на ипотеку. А сегодня, благодаря сотрудничеству с одним из наших ключевых клиентов и партнеров — Почтой России, сделали доступным для наших клиентов сервис электронных заказных писем — их получение стало доступно в «СберБанк онлайн», — говорит заместитель председателя правления, руководитель блока «Розничный бизнес» Сбербанка Кирилл Царев.

Сервис позволяет получать заказные письма от судов, ФССП, ГИБДД, Пенсионного фонда, ФНС, различных региональных государственных структур, а также от юридических лиц.

Отправлять электронные заказные письма можно на сайте zakaznoe. pochta. ru и в мобильном приложении Почты России. Отправка доступна по всей России, получение — в 81 регионе страны. В 2020 году более 100 млн заказных писем отправлено в электронном виде.

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