Ночью улицы Владивостока начнут пылесосить

На очистку зимних улиц Владивостока от мусора выйдут три вакуумные подметально-уборочные машины Фото: Администрация Владивостока

Предстоящей ночью, на 22 декабря, на уборку улиц Владивостока выйдут вакуумные подметально-уборочные машины.

По сообщению представителей Муниципального дорожного предприятия «Содержание городских территорий» (СГТ), расконсервированы три больших пылесоса. Эти машины будут заняты в уборке мелкого мусора и пыли с прибордюрной полосы на центральных улицах города.

«Часть вакуумно-подметальных машин может работать в зимний период времени. Поэтому решено расконсервировать технику и вывести ее для уборки мелкого мусора и пыли с городских дорог», — прокомментировали ситуацию работники предприятия.

Чтобы как можно меньше мешать дорожному движению, спецтехника будет задействована в работах преимущественно в ночное время.

Пресс-служба мэрии напоминает, что в этом году для нужд муниципального дорожного предприятия Владивостока закуплено 117 единиц специализированной техники: автогрейдеры, тракторы, вакуумно-подметальные машины, погрузчики, прицепы для перевозки спецоборудования и многое другое.

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