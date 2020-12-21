Популяция кабарги восстанавливается на «Земле леопарда»

Кабарга. Скриншот видео: пресс-служба "Земли леопарда"

На «Земле леопарда» учеными впервые исследовано распространение кабарги. Результаты исследования, проведенного с помощью сети фотомониторинга, свидетельствуют о восстановлении ареала этого редкого животного.

Как сообщает пресс-служба заповедника, анализ показал, что нынешний ареал кабарги в Приморье начинается в охранной зоне национального парка «Земля леопарда» на севере и заканчивается в заповеднике «Кедровая падь» на юге. При этом на территории «Кедровой пади» кабарга практически не встречалась с 1986 года. Возвращение парнокопытного на свои прежние земли может свидетельствовать об успешном восстановлении группировки в регионе.

— Ещё в начале XX века численность кабарги в юго-западном Приморье была относительно высока. Однако из-за браконьерства, лесных рубок и других негативных факторов данный вид копытных стал редким для этих мест, и его распространение фрагментировалось, — рассказал сотрудник отдела науки ФГБУ «Земля леопарда» Глеб Седаш.

По словам ученого, полученные данные позволяют предположить, что в условиях особой охраны кабарга не исчезла, а восстанавливается в большинстве пригодных местообитаний, несмотря на растущую численность дальневосточного леопарда

Новое исследование будет опубликовано в Материалах XIII Дальневосточной конференции по заповедному делу.

СПРАВКА:

Всего в нацпарке «Земля леопарда» обитают 7 видов диких копытных: пятнистый олень, косуля, кабан, кабарга, амурский горал, водяной олень (новый для России вид, недавно обнаруженный на «Земле леопарда»), а также изюбрь, изредка заходящий со стороны Китая. Стабильно высокая численность леопардов и тигров обеспечивается ростом поголовья диких копытных.

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