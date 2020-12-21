Режим ЧС во Владивостоке, введенный из-за ледяного дождя, продержался 33 дня

Из-за ноябрьской непогоды во Владивостоке было нарушено электро- и теплоснабжение, сломано до 80% деревьев Фото: Сергей БАЛАНОВ

Режим чрезвычайной ситуации, объявленный во Владивостоке 19 ноября в связи со сложной обстановкой в результате циклона, снят сегодня, 21 декабря. Соответствующее постановление подписал мэр краевого центра Олег Гуменюк, сообщает пресс-служба администрации города.

Сообщается, что в рамках установленного режима городские власти смогли выделить дополнительные средства и решить основные вопросы жизнеобеспечения: восстановить электро- и теплоснабжение, ликвидировать аварийные ситуации в связи с упавшими деревьями, расчистить основные пешеходные зоны и дороги ото льда.

Большую финансовую поддержку Владивостоку оказало правительство края.

«Основные мероприятия проведены, но муниципальная служба „Содержание городских территорий“ продолжает наводить порядок во Владивостоке в круглосуточном режиме. Только в части озеленения города пострадали около 80% насаждений. Основные аварийные ситуации устранены, но вывозить ветки придется и в следующем году», — информируют представители городской администрации.

Напомним, режим чрезвычайной ситуации регионального характера, введенный в Приморье 20 ноября для устранения последствий ледяного дождя, губернатор Олег Кожемяко отменил 10 декабря.

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