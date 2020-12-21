В Приморье запустят проекты социальной поддержки при участии Почты России

Государственная корпорация «ВЭБ.РФ», АО «Почта России» и Правительство Приморского края подписали соглашение о запуске проектов в сферах социальной защиты и здравоохранения.

Подписи под документом поставили губернатор Приморского края Олег Кожемяко, заместитель председателя ВЭБ.РФ – член правления Светлана Ячевская и директор макрорегиона Дальний Восток АО «Почта России» Максим Костин.

Правительство Приморского края является заказчиком проектов социального воздействия в регионе, оператором выступает ВЭБ.РФ. Сотрудники Почты России в Приморском крае помогут в реализации проектов.

«Для правительства Приморского края важно создать условия, чтобы как можно больше приморцев смогли воспользоваться существующими у нас мерами социальной поддержки, получать качественную и своевременную медицинскую помощь в самых отдалённых уголках края. Запуск совместного с «Почтой России» и корпорацией «ВЭБ.РФ» проекта позволит людям, находящимся в трудной жизненной ситуации, быстрее получить финансовую поддержку, если есть желание, получить возможность начать своё небольшое дело. А почтальоны помогут нашим медикам в организации диспансеризации населения, доставке лекарств. Проект интересный. Главное, реализовать его, как задумано», - отметил губернатор Приморского края Олег Кожемяко.

Работа будет идти в двух направлениях. Основная цель совместного с Министерством труда Приморского края проекта - изменить подход к оформлению социальных контрактов: от обращения самих граждан к выявлению тех, кому нужна помощь, и их поддержки. Почтальоны будут проводить специализированные опросы, выявлять семьи с низким доходом и помогать им в оформлении социальных контрактов. В результате у семей с низким доходом появится возможность организовать свое дело, получив субсидии для развития бизнеса, либо члены семьи смогут пройти профессиональное обучение.

Цель социального проекта с Министерством здравоохранения Приморского края – максимально охватить население профилактическими медицинскими осмотрами. Почтальоны будут рассказывать жителям о значимости диспансеризации и помогать с записью на прием в поликлинику. Для удаленных сельских территорий, особенно в период пандемии, актуальна доставка почтальонами на дом лекарственных препаратов.

Пилотные социальные проекты пройдут в Приморье с февраля 2021 по январь 2022 года. В них примут участие жители края, проживающие на территории Арсеньева, Дальнегорска, Лесозаводска, Анучинского, Тернейского и Чугуевского муниципальных округов, Дальнереченского, Кавалеровского, Красноармейского и Яковлевского муниципальных районов.

«ВЭБ.РФ активно участвует в национальных проектах, выступая не только финансовым партнером, но и создавая наилучшие условия для их реализации. Особое место здесь занимают проекты социального воздействия, механизм реализации которых позволяет решать самые острые социальные проблемы, достигать общественно значимых результатов, повышая при этом эффективность расходования бюджетных средств. При реализации проектов в социальной сфере важен не сам факт оказания услуги, а достигаемые конкретные изменения и социальные эффекты. ВЭБ.РФ уделяет большое внимание взаимодействию с субъектами Российской Федерации и сегодня ряд регионов России планируют внедрять проекты социального воздействия. Нам очень приятно, что Приморский край становится первым субъектом Российской Федерации, где запускаются подобные проекты в сфере социальной защиты и здравоохранения», - отметила заместитель председателя ВЭБ.РФ Светлана Викторовна Ячевская.

«Почтальонам доверяют. Они общаются с населением, знают о потребностях своих клиентов. Этот опыт мы будем использовать для расширения социальной функции Почты России, для улучшения качества жизни приморцев. Все социальные проекты разрабатываются совместно с представителями системы здравоохранения и социальной защиты Приморья, с опорой на опыт Почты России и уникальную возможность дойти до каждого жителя нашей страны», – подчеркнул директор макрорегиона «Дальний Восток» АО «Почта России» Максим Костин.