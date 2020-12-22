Завершены поиски без вести пропавшей 25-летней Кристины Ковалевой из Приморья

Кристина пропала 4 декабря 2020 года. Фото: pixabay.com

25-летняя Кристина Ковалева из Новошахтинского пропала 4 декабря 2020 года. Девушка просто ушла из дома, расположенного по адресу: улица Советская, дом 2, и не вернулась. С тех пор о ее местонахождении никому ничего не было известно. Информация о пропаже Кристины попала к волонтерам «Примпоиска».

Активисты сперва опубликовали фотографию Кристины, новость об ее исчезновении и ее приметы. Было известно, что на вид ей 25-30 лет, ее рост 170-175 сантиметров, она худощавого телосложения, у нее голубые глаза и темно-русые волосы. В день пропажи она была одета в голубую куртку с капюшоном, черные брюки, голубой вязаный шарф, черную вязаную шапку и черные сапоги.

Спустя больше 2-ух недель волонтеры сообщили о том, что поиски 25-летней Кристины завершены. К счастью, повод для этого радостный – девушку нашли живой и невредимой.