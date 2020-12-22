«Это оттепель?» - синоптики дали прогноз по погоде во Владивостоке на сегодня

На большей части региона сегодня без осадков. Фото: pixabay.com

Погода в Приморском крае 22 декабря полностью зависит от поля повышенного давления. Отсюда в регионе небольшая облачность и без осадков. Дневные температуры воздуха колеблются в пределах -9 +2 градусов. Как сообщают на портале «Примпогода», ветер западный, юго-западный умеренный.

Небольшая облачность и без осадков ожидается сегодня во Владивостоке. Температуры воздуха днем -1 +1 градус. Ветер северо-западный, западный, со второй половины юго-западный умеренный.

В Уссурийске во вторник тоже без осадков. В городе прогнозируется небольшая облачность. Дневные температуры воздуха 0 -2 градуса. Ветер юго-западный умеренный.

В Находке сегодня также без осадков, ожидается небольшая облачность. Днем +1 +3 градуса. Ветер северо-западный, западный умеренный.