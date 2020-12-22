АО «Восточный Порт» дал старт новогодней акции «Неделя добра»

АО «Восточный Порт» и Фонд поддержки социальных и экологических инициатив «Восточный Порт» завершают уходящий 2020 год проведением традиционной акции «Неделя добра». Сотрудники и волонтёры Фонда вместе с представителями администрации Находкинского городского округа планируют посетить тех, кто сейчас больше всех ждёт новогоднего чуда, кому так необходима частичка людского тепла – воспитанников детских домов, социально-реабилитационных учреждений, дошкольников и ветеранов. Более тысячи детей и взрослых не останутся без внимания и получат поздравления и подарки от АО «Восточный Порт» и Фонда «Восточный Порт».

В понедельник волонтёры Фонда побывали в Находкинском социально-реабилитационном центре для несовершеннолетних «Альбатрос» – его воспитанники традиционно тепло встретили гостей, провели для них экскурсию и подготовили творческие номера. С нетерпением ждали участников новогодней акции и в стенах «Центра семейного устройства для детей, оставшихся без попечения родителей» – в минувшем ноябре сотрудники Фонда подарили детскому дому к его 70-летнему юбилею многофункциональные спортивные тренажёры, к слову, моментально полюбившиеся детворе, и пообещали вновь вернуться к новогодним праздникам с поздравлениями и подарками.

– Основная цель марафона – подарить новогодний праздник. Нас очень позитивно встречают – дети радуются не только подаркам, но и вниманию со стороны, – отметил вице-президент Фонда «Восточный Порт» Алексей Болта. – Вместе с тем, проведением акции «Неделя добра» мы решаем и другие важные социальные задачи – в частности, развитие волонтёрства. Второй год мы привлекаем к разным проектам Фонда добровольцев и уже создали во Врангеле серьёзное волонтёрское движение.