В Приморье продлили срок действия пониженных ставок по УСН

Законодательное собрание Приморского края продлило в 2021 году действие закона о пониженной ставке налога на прибыль по упрощенной системе налогообложения (УСН). Для пострадавших от коронавируса отраслей бизнеса ставка снизилась до 3%, а для социальных предприятий до 1%.

Сохранение пониженных ставок по УСН поспособствует более комфортному переходу бизнеса с «Единого налога на вменённый доход» (ЕНВД) по случаю его отмены в 2021 году. Предприниматели также смогут избрать для себя и другие режимы налогообложения, в том числе:

«Общую систему налогообложения» (ОСН),

«Патентную систему налогообложения» (Патент),

«Налог на профессиональный доход» (для самозанятых).

В помощь с выбором на сайте ФНС России создана специальная информационная страница «Вместо ЕНВД: какой налоговый режим выбрать?», а также электронный сервис «Выбор подходящего режима налогообложения». Информация также размещена в разделе «Действующие налоги и сборы».

Обладателям контрольно-кассовой техники (ККТ) при переходе на другой режим с начала года необходимо внести изменения о сведениях в кассе. Обновленные данные заполняются непосредственно перед началом рабочей смены при формировании отчета об изменении параметров регистрации. Подавать в ИФНС заявление о перерегистрации ККТ не нужно.

По любым возникшим вопросам предприниматели могут также обратиться в налоговые органы через «Личный кабинет», сервис на сайте www.nalog.ru, или же по номеру «Единого контакт-центра ФНС России» 8-800-222-22-22.