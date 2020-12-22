15 лет Дальневосточной распределительной сетевой компании

22 декабря исполняется 15 лет с момента образования Дальневосточной распределительной сетевой компании (ДРСК). Объединив электросетевые активы Дальнего Востока, расположенные в Амурской и Еврейской автономной областях, Приморском и Хабаровском краях, а также Южной Якутии, в кратчайшие сроки ДРСК стала одной из крупнейших энергетических компаний региона.

На сегодняшний день в обслуживании АО «ДРСК» находится 58 983 км линий электропередачи напряжением 0,4 – 110 кВ, 720 подстанций установленной мощностью

15 344 МВА. За обеспечение бесперебойного электроснабжения дальневосточного региона отвечают около 7,5 тыс. высокопрофессиональных специалистов.

За время существования ДРСК на выполнение инвестиционных программ было направлено 55,6 млрд руб. В результате реализованы сотни масштабных проектов, обеспечивающих качественное и надежное энергоснабжение потребителей Дальнего Востока. Выполнено 103,5 тыс. техприсоединений, введено 3 741 МВА трансформаторной мощности, 8 168 км линий электропередачи. Объем полезного отпуска электроэнергии на Дальнем Востоке вырос на 2,5 млрд кВт.ч.

В 2012 году ДРСК построила 14 объектов для энергоснабжения саммита АТЭС. Инфраструктура, созданная во Владивостоке позволила серьезно переоснастить столицу Приморского края. Такого количества ввода новых объектов Приморье не видело последние 20 лет. Мощность оборудования распределительных сетей города выросла на 20 процентов.

Объекты для ТОР «Михайловский», сданные в 2018 году, стали первыми и самыми крупными инфраструктурными энергопроектами в центральном Приморье за последнюю четверть века. Проект по обеспечению надежного энергоснабжения объектов газопровода «Сила Сибири» реализуется ДРСК с 2017 года. За это время построены шесть подстанций десятки километров линий электропередачи в южной части Якутии и Амурской области.

В планах ДРСК до 2023 года реализовать более 2 000 проектов на сумму 21,8 млрд руб. во всех регионах присутствия компании.