«Недоброс» через колючку: в Приморье в колонию не попали 9 нелегальных телефонов

9 телефонов пытался перебросить злоумышленник на территорию ИК-41. Фото: пресс-служба ГУФСИН России по Приморскому краю

В Приморье сотрудники исправительной колонии ИК-41 совместно с сотрудниками отряда специального назначения «Лидер» на прилегающей к учреждению режимной территории задержали гражданина, который пытался перебросить заключенным запрещенные предметов. У гражданина обнаружили и изъяли пять свертков с девятью сотовыми телефонами и сим-картой.

Как сообщает пресс-служба ГУФСИН России по Приморскому краю, доставка в ИК-41 телефонов с комплектующими была пресечена благодаря информации оперативных работников учреждения, которые также непосредственно принимали участие в задержании злоумышленника.

В отношении нарушителя закона составлены документы об административном правонарушении.

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