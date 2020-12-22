Суточное количество приморцев инфицированных COVID-19 почти не меняется около месяца

За сутки в Приморье у 239 человек подтвердился диагноз "коронавирус" Фото: Иван МАКЕЕВ

Новые статистические данные опубликованы краевым штабом по борьбе с COVID-19 в Приморье во вторник, 22 декабря.

Сообщается, что общее число жителей края, у которых за все время протекания пандемии новой болезни был обнаружен вирус, достигло 27139 человек. За последние сутки положительные результаты дали тесты у 239 приморцев.

С 20-х чисел прошлого месяца количество ежедневно выявляемых заболевших немного выросло (около 6-8 человек), но ни резкого роста, ни снижения заболеваемости не наблюдается.

В то же время с начала эпидемии в регионе официально признаны излечившимися от коронавирусной инфекции 19180 человек. 219 жителей края избавились от диагноза в течении последних 24 часов.

Сообщается еще о 5 умерших в Приморье за сутки от COVID-19. Всего в списке погибших от болезни сейчас 333 имени.

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