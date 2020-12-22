МТС и Фиксики запустили образовательную онлайн-программу для детей по заботливому отношению к природе

МТС и анимационный проект «Фиксики» запустили совместную экологическую программу в рамках федерального благотворительного проекта «Поколение М». С помощью специального видеокурса с любимыми персонажами дети со всей России смогут приобрести полезные эко-привычки и побороться за путешествие в Москву на анимационную студию, где создается легендарный мультфильм «Фиксики».

На сайте проекта «Поколение М» детям до 10 лет предлагается посмотреть серию обучающих роликов с профессором Чудаковым и фиксиками, которые расскажут о заботливом отношении к природе в повседневных ситуациях. Дети научатся беречь окружающую среду каждый день: узнают о сортировке мусора и разумном потреблении, научатся экономить электроэнергию, правильно вести себя в дикой природе и многое другое.

Для закрепления полученных знаний ребятам предлагается принять участие в конкурсе «Познаем мир с Фиксиками», выполнив творческие задания в двух номинациях. В первой из них детям необходимо самостоятельно или с помощью родителей снять видеоролики со своими «лайфхаками» о том, как просто и увлекательно заботиться о природе каждый день. Второе направление посвящено теме апсайклинга – набирающего популярность во всем мире подхода к повторному использованию материалов без их переработки. В этой номинации участникам необходимо создать поделку из старых вещей и выложить на сайт фотографию своей работы.

Мастера конкурса, которыми стали члены творческой группы популярного мультфильма, выберут лучшие работы в каждой номинации. Победители смогут приехать в Москву на анимационную студию, где создаются «Фиксики», и посетить знаменитое «Фикси-шоу», чтобы познакомиться с любимыми героями и закрепить полученные знания об экологии. Для участия в конкурсе ребятам необходимо посмотреть обучающие видео и загрузить свои работы на сайт «Поколения М» до 31 мая 2021 года.

«Мы уверены, что ответственное отношение к природе стоит прививать ребятам с самого раннего возраста, поэтому экологическое просвещение стало ведущей темой проекта МТС «Поколение М» в новом сезоне. Вместе с «Фиксиками» мы дополнили познавательную часть увлекательной творческой составляющей, чтобы обучение было максимально занимательным и эффективным, и надеемся, что любимые мультперсонажи помогут ребятам усвоить новые знания и начать применять их в повседневной жизни», – рассказала руководитель благотворительных и социальных программ МТС Екатерина Филатова.

Все загруженные на сайт работы ребят, лайки и репосты на официальных площадках «Поколения М», будут суммированы и переведены в настоящие деньги по курсу 1 балл = 1 рубль. В конце конкурсного сезона МТС перечислит собранные средства на лечение тяжелобольных детей.