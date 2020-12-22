Ограничения для большегрузов вводят на Казанском мосту Владивостока

Казанский мост во Владивостоке. Фото: архив КП

На Казанском мосту во Владивостоке временно введут ограничение массы для проезда большегрузов. Об этом сообщила пресс-служба мэрии столицы Приморья.

Уже в ближайшее время на мосту будут установлены новые дорожные знаки, которые запретят проезд грузовых транспортных средств и составов транспортных средств с разрешенной максимальной массой более 30 тонн.

По информации управления дорог и благоустройства администрации города, Казанский мост находится на балансе РЖД.

«Собственник сооружения обратился в городскую администрацию с просьбой разрешить временную установку дорожных знаков на данном участке. Это связано с необходимостью проведения ремонтных работ», — прокомментировали представители управления.

Схема установки знаков на Казанском мосту во Владивостоке Фото: Администрация Владивостока

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