«Мальчик в тяжелом состоянии»: врачи борются за жизнь ребенка, сбитого внедорожником во Владивостоке

За рулем машины был 75-летний мужчина. Фото: instagram/vdk.nadzor.

Авария произошла сегодня, 22 декабря, утром на Океанском проспекте, 69. В дежурную часть поступило тревожное сообщение о том, что в результате ДТП пострадал 8-летний мальчик, которого сбили на пешеходном переходе. На место приехали сотрудники Госавтоинспекции и бригада скоро помощи.

- Установлено, что 75-летний водитель автомашины Suzuki Jimny Sierra, двигаясь со стороны улицы Комсомольская в направлении Советской, совершил наезд на несовершеннолетнего пешехода, - рассказали в пресс-службе УМВД России по Приморскому краю. - 8-летний мальчик переходил проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора.

В ведомстве отмечают, что мальчик получил различные травмы, и в результате аварии ребенка в тяжелом состоянии госпитализировали в больницу.

Кстати, уже установлено, что водитель внедорожника имеет 28-летний стаж управления транспортом. В этом году он ни разу не привлекался к административной ответственности. Сейчас полиция устанавливает все обстоятельства произошедшего. Назначено проведение ряда исследований.

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