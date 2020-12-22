Детям, проходящим лечение в реабилитационном отделении в с. Астраханка, передали развивающие игры к Новому году

Реабилитационное отделение №2 Приморской краевой детской туберкулезной клинической больницы в с. Астраханка получило сегодня в подарок развивающие игры от партии «Единая Россия». Они были приобретены на средства депутата Государственной Думы Виктора Пинского с целью поддержать юных приморцев, которые находятся на карантине в предновогодние дни.

Вместе с играми в учреждение были доставлены фрукты, а также устроена праздничная программа для детей с Дедом Морозом и Снегурочкой. К приходу сказочных персонажей персонал больницы вместе с ребятами украсили окна в палатах и холлах в новогодней тематике, чтобы удобней было приветствовать долгожданных гостей.

В реабилитационном отделении в с. Астраханка проходят лечение от опасного заболевания дети от 3 до 6 лет из центральных районов Приморья. Как отметила главный врач больницы Ольга Скирда, для маленьких пациентов очень важно в эти дни получать положительные эмоции, чтобы процесс выздоровления протекал успешнее.

«Наши дети находятся на круглосуточном продолжительном лечении или профилактике в этом профилактории и для них такие мероприятия очень важны», - сказала Ольга Скирда.

Добавим, в связи неблагополучной эпидемиологической обстановкой «Единая Россия» внесла коррективы в информационное сопровождение новогодних праздничных мероприятий с участием детей. Акцент делается на поздравление маленьких пациентов больниц через окна. Соответственно акция получила название «Новогодние окна чудес».

На этой неделе праздничные мероприятия в рамках акции пройдут также для ребят в трех крупнейших медучреждениях в столице Приморья – краевой детской клинической больнице №2, детском онкогематологическом центре и двух отделениях краевой детской клинической туберкулезной больницы в пригороде Владивостока.