Контрабандиста из Кореи взяли в «зеленом коридоре» аэропорта Владивосток

В аэропорту Владивостока Фото: Сергей БАЛАНОВ

Сотрудники таможенного поста Аэропорт Владивосток обнаружили у гражданина Республики Корея, вылетающего в Токио (Япония), незаконно вывозимый товар.

Иностранец, покидающий Россию, выбрал «зеленый коридор», заявляя этим, что он не имеет при себе груза, подлежащего таможенному декларированию. Однако в чемоданчике туриста таможенники обнаружили более 5 килограммов спилов рогов оленя и березового гриба (чага), а в кармане куртки — струю кабарги массой 86 граммов.

Обнаруженные товары попадают под действие Конвенции о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения (СИТЕС). При их вывозе необходимо предоставлять в таможенный орган разрешение (сертификат) Федеральной службы по надзору в сфере природопользования, а также заполнять таможенную декларацию.

Сейчас проводится таможенная экспертиза. По ее результатам будет сделан вывод о том, было ли совершено административное либо уголовное преступление.

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