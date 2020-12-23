Подарков много не бывает: 26 и 27 декабря каждый второй товар из группы «Подарки» - за 1 рубль в «Галамарте»

Что делает дом, собственно, домом? Разные милые мелочи, которые и создают уют: красивые вазы, аромадиффузоры, свечи, шкатулки, настенные часы… И вот перед самым Новым годом народный магазин «Галамарт» запускает акцию: каждый второй товар из группы «Подарки» обойдется вам всего в 1 рубль! Действует 26 и 27 декабря в розничных магазинах.

Например, после тяжелого рабочего дня вполне можно устроить себе маленькую спа-процедуру! Капните в аромалампу пару капель масла с запахом жасмина, мускуса, красных ягод или ваниль-пачули. Плохое настроение уйдет само собой, как и напряжение с бессонницей.

А перед этим можно устроить романтический ужин при свечах со своей второй половинкой. Достойное завершение любого дня!

Для незабываемых детских (и не только праздников) – воздушные шары, скатерти, свечи для торта, бумажная посуда и просто множество разных аксессуаров. Колпаки, очки, бусы… Ведь праздники – это не время скучных однотонных красок! А такие яркие детали украсят абсолютно любую вечеринку, и, конечно же, новогоднюю.

Конечно же, не забудьте про шкатулки – настоящий бальзам на женскую душу. Разных размеров и дизайнов, с зеркальцами, разными отделениями… Любительниц интересных вещей они точно равнодушными не оставят.

А также – вазы, фоторамки, фотоальбомы, брелоки, магниты, часы и будильники… Просто множество вещей, которые привнесут уют и теплоту в квартиру. И станут интересными подарками на Новый год!

8 800 25 000 25

www.galamart.ru

*Акция «Каждый второй товар за 1 рубль» из группы «Подарки» действует 26 и 27 декабря 2020 г. в розничных магазинах «Галамарт»