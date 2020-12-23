«Утопленник замкнуло?»: на популярном авторынке Владивостока на глазах у очевидцев сгорела машина

Машина выгорела дотла Фото: принтскрин видео.

Во Владивостоке на глазах у свидетелей среди бела дня загорелась машина. Примечательно, что ЧП произошло на популярном автомобильном рынке края. К счастью, рядом с полыхающей малолитражкой не оказалось других транспортных средств.

Судя по видео, автомобиль стоял не на площадке для продажи, а чуть ниже – на парковке. Скорее всего, машина уже с пробегом и принадлежит кому-то из клиентов или работников рынка. По какой причине произошло возгорание – предстоит выяснить специалистам. Малолитражка оказалась полностью объята огнем, автомобиль выгорел дотла.

Пользователи сети сразу начали выдвигать свои версии случившегося.

«Интересно, кто устанавливал сигнализацию пострадавшему? Вряд ли это поджог», «Недовольный клиент наказал продавца», «Утопленник замкнуло?», «Это сервис утилизации. Приехал на старой, уехал на новой», – комментируют видео подписчики странички автомобильного сообщества края.

Напомним, в ночь с воскресенья на понедельник во Владивостоке сгорели сразу три авто. Стоит отметить, что машины находились ни где-то во дворе, а на охраняемой стоянке в Ленинском районе города.

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