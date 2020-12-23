Попер против шерсти. В центре Владивостока таксист, выехавший на «встречку», спровоцировал массовое ДТП

В аварии пострадали три машины. Фото: Instagram/ AK_VDK, dps_vl

Серьезное ДТП минувшей ночью случилось в самом центре приморской столицы. На Светланской водитель такси выехал на полосу, предназначенную для встречного движения. Итогом столько необдуманного маневра стали три разбитых авто.

Авария случилась в районе дома №13 на Светланской. Как уверяют свидетели, виновник происшествия ехал со стороны вокзала. Вместо того, чтобы повернуть в направлении площади, таксист поехал прямо на Семеновскую. Таким образом мужчина оказался на дороге с односторонним движением.

Водитель грубо нарушил правила дорожного движения. Фото: Instagram/ AK_VDK, dps_vl

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