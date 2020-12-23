Директора рыболовной компании оштрафовали во Владивостоке за невыплату зарплаты работникам

Руководителя рыболовной компании из Владивостока обязали выплатить штраф - 100 тысяч рублей Фото: Олег ЗОЛОТО

Мировой суд в Первомайском районе Владивостока вынес приговор по уголовному делу генеральному директору рыболовной компании.

С февраля 2019 по июнь 2020 года женщина-руководитель умышленно не выплачивала заработную плату экипажу судна СТР «САРГАЛ». Компания задолжала работникам более 1 миллиона 800 тысяч рублей.

Суд признал директора виновной по части 2 статьи 145.1 УК РФ «Невыплата свыше двух месяцев заработной платы и иных установленных законом выплат, совершенная из иной личной заинтересованности руководителем организации». Руководителя компании обязали выплатить штрафа — 100 тысяч рублей.

Сейчас задолженность по зарплате частично выплачена, вопрос о выплате оставшейся части решен в порядке гражданского судопроизводства.

Приговор в законную силу не вступил, сообщает пресс-служба Прокуратуры Приморского края.

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