В центре Владивостока появился дракон

Когда-то металлический дракон провел 2 года в кампусе ДВФУ. Фото: сайт VL.ru

Статуя дракона, некогда стоявшая на территории кампуса ДВФУ на острове Русский, временно переехала в самый центр Владивостока. До окончания зимы дракон будет стоять у входа в здание по адресу: Светланская, 11 — там сейчас развернулась тематическая выставка.

Дракона изготовил из металла голландский скульптор и художник Джошуа Пеннингс. Свое произведение мастер представил в 2013 году на выставке фестиваля «Лето на Русском». А затем статуя два года простояла у корпуса «А» в ДВФУ.

— Когда ветер, со слов представителей ДВФУ, уронил дракона, нам ничего не сказали, — рассказал корреспонденту VL.ru бизнесмен, которому принадлежит скульптура, Юрий Рябко.

Сломанное крыло дракона в университете решили починить самостоятельно с помощью сварки. Такие действия пришлись не по душе собственнику произведения, которому в итоге пришлось проводить реставрацию скульптуры.

Металлический дракон перестал быть доступен для всеобщего обозрения четыре года назад. И вот теперь мифологическое существо «приземлилось» у входа в торговый центр «Централь», где проходит выставка «Танец с Драконом».

Экспозиция работ приморских художников Ильи Бутусова, Евгении Галактионовой, Сергея Горбачева, Геннадия Кунгурова, Лидии Козьминой, Анастасии Медведевой, Игоря Обухова, Евгения и Оксаны Осиповых, Михаила Павина и Натальи Попович будет открыта для зрителей до 28 февраля. До окончания работы выставки дракон будет находиться на Светланской.

В галерее ТЦ "Централь" до конца февраля проходит выставка приморских художников "Танец с Драконом". Фото: сайт VL.ru

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