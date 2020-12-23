«С цементовозом на 3 секунды разошлись»: в Приморье незакрепленный груз едва не раздавил авто

Серьезных последствий удалось избежать благодаря реакции второго водителя Фото: принтскрин видео.

Довольно неприятный инцидент, который произошел на трассе Владивосток – Уссурийск, попал в прицел видеорегистратора. Лишь благодаря оперативной реакции водителя и действительно счастливой случайности, обошлось без пострадавших. Автомобилисту пришлось резко выехать на встречную полосу из-за газоблоков, вывалившихся из кузова грузовика.

По словам очевидцев, ЧП случилось в Надеждинском районе, недалеко от Алексеевки. На видео заметно, как водитель грузовика довольно быстро выехал с второстепенной дороги на главную. При резком повороте из кузова попросту начал падать на дорогу незакрепленный груз. Водителю попутного авто, который явно не ожидал подобного развития событий, пришлось уходить от столкновения на встречную полосу.

Пользователи сети бурно обсуждают случившееся.

«С цементовозом на 3 секунды разошлись. Могли не увидеть это видео», «Хорошо, что леера не стояли и встречка чистая была», «Автор, как будто первый день за рулем, ну видно что груженый, притормози, нет , тапку в пол», «Ты так то не гони! Перед каждым грузовиком притормаживать? Не устанешь? Тут дело в том, что грузовик не дерзко выезжал, нормально, в полосу разгона, а вот груз не закрепил – дебил», «Неумный извозчик на грузовике сильно резко выехал в поворот и еще при заносе на тормоза нажал, как дрифтер. Интересно, кто за рулем сидел в грузовике?», – высказываются жители края.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

vl@phkp.ru или +7 914 975-14-14