COVID-19 в Приморье: еще 6 смертей

С начала пандемии в Приморье заразились вирусом 27379 человек Фото: Милана СОКОЛ

240 новых инфицированных вирусом COVID-19 обнаружили медики Приморья за последние сутки с помощью соответствующих тестов. По данным краевого оперативного штаба по борьбе с новой болезнью, с начала пандемии в регионе заразились вирусом 27379 человек.

Из них на сегодня признаны излечившимися 19356 жителей края. Со 176 человек диагноз «коронавирус» был снят со вчерашнего дня.

6 летальных исходов из-за COVID-19 произошли в Приморье за минувшие 24 часа. Общее число умерших от болезни сегодня достигло 339 человек.

По данным оперштаба на данный момент в крае тесты на выявление коронавируса уже проведены 678093 раза.

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